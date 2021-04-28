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Среда, 28 апреля, 2021
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В Костроме планируют открыть шеринг самокатов по примеру Москвы

Никита Брыкин
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Костромской предприниматель пришел к депутатам с идеей сделать в городе шеринг электросамокатов, пишет портал «Kostroma.Today».

В пресс-службе областной думы пояснили, что в Костроме могут пустить новый вид транспорта в количестве 50 единиц по основным улицам.

Предполагается, что электросамокаты можно будет использовать как замену автомобилю и общественному транспорту. Стоимость аренды составляет шесть рублей за минуту.

По задумке, костромичи смогут арендовать транспорт, доехать на нем до нужного места и припарковать его в специально отведенном для этого месте.

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