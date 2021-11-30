В Костроме пациенты ужаснулись черной плесени в палатах больницы

Пациенты инфекционного отделения первой окружной больницы Костромы пожаловались на появление грибка в палатах, пишет Kostroma.Today.
По их словам, плесень распространилась от окна и уже пополз по потолку.
В региональном департаменте здравоохранения связали случившееся с недостаточной вентиляцией в помещении.
«Для пациентов закуплены новые подушки и матрасы. Обработка от грибка проводится постоянно. Влажные уборки проводятся в соответствии с графиком», – пояснили в ведомстве.
Чиновники также отметили, что сейчас готовится смета на проведение капитального ремонта.