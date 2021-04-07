В Костроме назвали вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей в месяц

Аналитики сервиса по подбору вакансий и персонала hh.ru составили список самых высокооплачиваемых профессий в Костромской области.

Выяснилось, что сборщики мебели и ювелиры-монтировщики могут получать от 50 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, электрогазосварщики и механики по транспорту могут рассчитывать в Костроме на зарплату от 90 до 120 тысяч рублей.

Подчеркивается, что в Костромской области пользуется все большей популярностью вахтовый метод труда. Так, в этом году в регионе появилось более 300 таких вакансий.