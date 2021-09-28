7 C
Рязань
Вторник, 28 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Костроме обвинили врача в отказе помочь задыхающемуся ребенку-инвалиду

Никита Брыкин
В Костроме обвинили врача в отказе помочь задыхающемуся ребенку-инвалиду

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жительница Костромы пожаловалась на врача, который отказался помочь ее 6-летнему племяннику, пишет Kostroma.Today.

По словам костромички, ребенку стало плохо в деревне в Нерехтском районе. Медик в Костроме поставил малышу диагноз «бронхит». Однако состояние ребенка продолжило ухудшаться, и он стал задыхаться. В итоге его вынесли на улицу, поскольку не знали, что делать в такой ситуации.

«Местный врач просто отказался прийти, хотя ребенок — инвалид», – рассказала женщина.

В итоге мальчику помогла скорую помощь, которую костромичка поблагодарила за быструю реакцию.

В региональном департаменте здравоохранения заверили, что руководство Нерехтской ЦРБ проведет проверку всех обстоятельств.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,670ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]