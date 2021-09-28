В Костроме обвинили врача в отказе помочь задыхающемуся ребенку-инвалиду

Жительница Костромы пожаловалась на врача, который отказался помочь ее 6-летнему племяннику, пишет Kostroma.Today.

По словам костромички, ребенку стало плохо в деревне в Нерехтском районе. Медик в Костроме поставил малышу диагноз «бронхит». Однако состояние ребенка продолжило ухудшаться, и он стал задыхаться. В итоге его вынесли на улицу, поскольку не знали, что делать в такой ситуации.

«Местный врач просто отказался прийти, хотя ребенок — инвалид», – рассказала женщина.

В итоге мальчику помогла скорую помощь, которую костромичка поблагодарила за быструю реакцию.

В региональном департаменте здравоохранения заверили, что руководство Нерехтской ЦРБ проведет проверку всех обстоятельств.