В Кораблинском селе сгорел двухквартирный дом

Утром 29 декабря в селе Незнаново Кораблинского района Рязанской области загорелся двухквартирный дом, сообщает ИД «Пресса».

К приезду пожарных вся крыша была охвачена огнём, общая площадь возгорания составляла 112 кв.м.

К тушению были привлечены сотрудники частей из Кораблина, Ряжска, Старожилова и добровольцы пожарной дружины. В течение нескольких часов с огнём боролись 17 человек, 8 единиц техники.

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Известно, что первым пожар заметил житель одной из квартир. Он разбудил соседку-инвалида, за которой вскоре приехал родственник. Другие обстоятельства происшествия выясняются.