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Среда, 29 декабря, 2021
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В Кораблинском селе сгорел двухквартирный дом

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»

Утром 29 декабря в селе Незнаново Кораблинского района Рязанской области загорелся двухквартирный дом, сообщает ИД «Пресса». 

К приезду пожарных вся крыша была охвачена огнём, общая площадь возгорания составляла 112 кв.м. 

К тушению были привлечены сотрудники частей из Кораблина, Ряжска, Старожилова и добровольцы пожарной дружины. В течение нескольких часов с огнём боролись 17 человек, 8 единиц техники.  

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Известно, что первым пожар заметил житель одной из квартир. Он разбудил соседку-инвалида, за которой вскоре приехал родственник. Другие обстоятельства происшествия выясняются. 

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