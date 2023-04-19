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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Константиново на месте нежилого дома построят гостиницу

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Фото с сайта Rybnoe.net

В селе Константиново на месте нежилого дома построят частную гостиницу. Такой акт опубликован на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, – сообщает Rybnoe.net.

Проектную документацию выполнило ООО «Проектреставрация» в этом году.

Предполагается демонтировать нежилой дом 1936 года постройки площадью 37,2 квадратных метра, усилить каменный фундамент либо устроить новый, сделать подвал и возвести на этом месте здание.

Гостиница, как ожидается, будет представлять собой дом, рубленный из бревна, обшитый доской. Со стороны крыльца установят широкие боковые окна.

Как отмечается, работы полностью соответствуют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия.

В акте указано, что работы не предусматривают снос или перемещение памятника, а предполагаемая регенерация не нарушит требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

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