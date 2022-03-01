В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»

Сегодня, в рубрике «День шедевра», рассказываем о ещё одном живописном полотне из коллекции Рязанского художественного музея.
Картина Исаака Ильича Левитана «Река» считается этюдом к его последнему масштабному полотну «Озеро», которое можно увидеть в Государственном Русском музее.
Точечная манера письма, дрожащие мазки…
Убегает, петляя в лугах, река. В её водах отражается голубое небо с плывущими по нему пушистыми облаками.
Левитан чувствовал настроение природы и удивительно точно, в красках, передавал самые тонкие эмоциональные состояния.
Паустовский писал:
— Картины Левитана также подробны и точны, как произведения Антона Павловича Чехова. Они не сразу поражают взгляд, а требуют спокойного, долгого, внимательного и неспешного общения.