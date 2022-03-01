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Вторник, 1 марта, 2022

В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»

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В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»

7info7

Сегодня, в рубрике  «День шедевра», рассказываем о ещё одном живописном полотне из коллекции Рязанского художественного музея.

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 Картина Исаака Ильича Левитана «Река» считается этюдом к его последнему масштабному полотну «Озеро», которое можно увидеть в Государственном Русском музее.

Точечная манера письма, дрожащие мазки…

Убегает, петляя в лугах, река. В её водах отражается голубое небо с плывущими по нему пушистыми облаками.

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Левитан чувствовал настроение природы и удивительно точно, в красках, передавал самые тонкие эмоциональные состояния.

Паустовский писал:

 — Картины Левитана также подробны и точны, как произведения Антона Павловича Чехова. Они не сразу поражают взгляд, а требуют спокойного, долгого, внимательного и неспешного общения.

В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»
В коллекции Рязанского художественного музея находится картина И. Левитана «Река»

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