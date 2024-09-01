Воскресенье, 1 сентября, 2024

В Клепиковском районе задержали нетрезвого несовершеннолетнего водителя

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Туме Клепиковского района полицейские остановили несовершеннолетнего водителя автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

17-летний юноша управлял автомобилем «ВАЗ 21074». Когда сотрудники Госавтоинспекции остановили его, почувствовали запах алкоголя от молодой человека. Он прошел освидетельствования, по результатам которого прибор показал 0,486 мг/л.

Несовершеннолетнего отстранили от управление автомобилем и доставили в отделение полиции. На него составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП.

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