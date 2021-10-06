В Клепиковском районе задержали мужчину с 2.5 кг марихуаны

В Рязанской области в деревне Первушкино полиция пресекла незаконное хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В ходе проверки выяснилось, что 39-летний местный житель выращивает на своём участке наркосодержащие растения и хранит дома большие запасы запрещённых веществ, которые, к тому же, сам употребляет.

Всего полиция изъяла у мужчины около 2.5 кг марихуаны в сушёном виде.

По предварительной информации, подозреваемый высадил наркотические растения в своей теплицы из найденных в окрестностях семян конопли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет колонии.