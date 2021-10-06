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Среда, 6 октября, 2021
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В Клепиковском районе задержали мужчину с 2.5 кг марихуаны

Александр Ильин
В Клепиковском районе задержали мужчину с 2.5 кг марихуаны
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязанской области в деревне Первушкино полиция пресекла незаконное хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В ходе проверки выяснилось, что 39-летний местный житель выращивает на своём участке наркосодержащие растения и хранит дома большие запасы запрещённых веществ, которые, к тому же, сам употребляет. 

Всего полиция изъяла у мужчины около 2.5 кг марихуаны в сушёном виде. 

По предварительной информации, подозреваемый высадил наркотические растения в своей теплицы из найденных в окрестностях семян конопли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет колонии. 

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