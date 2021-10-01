8 C
Рязань
Пятница, 1 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Клепиковском районе пьяный сын напал на пожилую мать и грозился убить её

Александр Ильин
В Клепиковском районе пьяный сын напал на пожилую мать и грозился убить её
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В деревне Иванисово, Клепиковского района Рязанской области, полиция задержала 41-летнего мужчину, который обвиняется в угрозе убийством. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

В правоохранительные органы обратилась 73-летняя местная жительница. Она заявила, что её сын пришёл домой в нетрезвом виде и начал требовать деньги.

Пенсионерка ему отказала и ушла из дома, надеясь, что буян успокоится. Однако по возвращении мужчина набросился на мать и нанёс ей телесные повреждения. После чего приставил нож к горлу и потребовал немедленно дать деньги на спиртное. Пожилая женщина выполнила требование и поспешила сообщить о случившемся в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет колонии. 

Уточняется, что в региональном УМВД также устанавливается степень тяжести вреда, которые было нанесено пенсионерке.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,677ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]