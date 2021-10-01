В Клепиковском районе пьяный сын напал на пожилую мать и грозился убить её

В деревне Иванисово, Клепиковского района Рязанской области, полиция задержала 41-летнего мужчину, который обвиняется в угрозе убийством. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В правоохранительные органы обратилась 73-летняя местная жительница. Она заявила, что её сын пришёл домой в нетрезвом виде и начал требовать деньги.

Пенсионерка ему отказала и ушла из дома, надеясь, что буян успокоится. Однако по возвращении мужчина набросился на мать и нанёс ей телесные повреждения. После чего приставил нож к горлу и потребовал немедленно дать деньги на спиртное. Пожилая женщина выполнила требование и поспешила сообщить о случившемся в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет колонии.

Уточняется, что в региональном УМВД также устанавливается степень тяжести вреда, которые было нанесено пенсионерке.