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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Клепиковском районе пьяный муж грозился зарезать жену

Александр Ильин
В Клепиковском районе пьяный муж грозился зарезать жену

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В деревне Макарово, Клепиковского района, полиция пресекла убийство 55-летней женщины, сообщает УМВД по Рязанской области. 

Инцидент начался с того, что подозреваемый, будучи пьяным, стал ломиться в собственный дом и обвинять жену, которой в тот момент не было в квартире, что она его не пускает.

Когда супруга вернулась домой, то отругала его за крики и нетрезвый вид. На шум ссоры пришла соседка, которая попыталась успокоить буяна. Но тот схватился за кухонный нож и начал угрожать жене расправой. Позже мужчину удалось утихомирить. В это время женщина вызвала полицию. 

В правоохранительных органах в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет колонии. 

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