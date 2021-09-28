В Клепиковском районе пьяный муж грозился зарезать жену

В деревне Макарово, Клепиковского района, полиция пресекла убийство 55-летней женщины, сообщает УМВД по Рязанской области.

Инцидент начался с того, что подозреваемый, будучи пьяным, стал ломиться в собственный дом и обвинять жену, которой в тот момент не было в квартире, что она его не пускает.

Когда супруга вернулась домой, то отругала его за крики и нетрезвый вид. На шум ссоры пришла соседка, которая попыталась успокоить буяна. Но тот схватился за кухонный нож и начал угрожать жене расправой. Позже мужчину удалось утихомирить. В это время женщина вызвала полицию.

В правоохранительных органах в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет колонии.