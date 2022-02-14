В Клепиковском районе при столкновении Chery Tiggo и Kia Sorento пострадали пять человек

Днём 12 февраля в Клепиковском районе Рязанской области на 28-м километре автодороги «Тума – Малахово – Колесниково – Акулово» столкнулись автомобили Chery Tiggo и Kia Sorento, пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным полиции, 55-летний водитель Chery Tiggo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и столкнулся с Kia Sorento под управлением 26-летнего москвича.

В результате ДТП пострадали пять человек: водители иномарок, пассажиры Chery в возрасте 54, 65, 67 лет и 21-летняя пассажирка Kia.

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Находившихся в Chery Tiggo людей госпитализировали в больницу. Водитель и пассажирка Kia обращались за помощью к медикам.