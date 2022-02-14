-4.2 C
Рязань
Понедельник, 14 февраля, 2022

В Клепиковском районе при столкновении Chery Tiggo и Kia Sorento пострадали пять человек

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Клепиковском районе при столкновении Chery Tiggo и Kia Sorento пострадали пять человек

Александр Ильин
Предыдущая статьяКасимовские приставы объявили в розыск 29-летнего мужчину за миллионный долг по алиментам

Днём 12 февраля в Клепиковском районе Рязанской области на 28-м километре автодороги «Тума – Малахово – Колесниково – Акулово» столкнулись автомобили Chery Tiggo и Kia Sorento, пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция региона. 

По предварительным данным полиции, 55-летний водитель Chery Tiggo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и столкнулся с Kia Sorento под управлением 26-летнего москвича. 

В результате ДТП пострадали пять человек: водители иномарок, пассажиры Chery в возрасте 54, 65, 67 лет и 21-летняя пассажирка Kia. 

Реклама

Находившихся в Chery Tiggo людей госпитализировали в больницу. Водитель и пассажирка Kia обращались за помощью к медикам.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Комментарии для сайта Cackle
spot_img