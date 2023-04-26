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Среда, 26 апреля, 2023

В Клепиковском районе дорожный инспектор быстро доставил в больницу девушку для оказания срочной медпомощи

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудник ГИБДД в Клепиковском районе быстро доставил в больницу 18-летнюю местную жительницу, которой была необходима срочная медицинская помощь.

Дорожные инспекторы 25 апреля несли службу в рабочем посёлке Тума. К сотруднику ГИБДД обратилась местная жительница, сообщившая, что ей внезапно стало плохо и нужна срочная помощь врача.

Врио начальника Госавтоинспекции ОМВД по Клепиковскому району, старший лейтенант полиции Николай Абрамочкин решил немедленно доставить девушку на патрульном автомобиле в медучреждение.

С соблюдением мер предосторожности полицейский быстро доставил девушку до нужного адреса.

Передав девушку специалистам и убедившись, что её жизни ничего не угрожает, сотрудник ГИБДД вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

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