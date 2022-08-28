В Клепиковском районе 28 августа выявлено превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает усиленно контролировать качество воздуха из-за лесных пожаров в регионе.

В воскресенье 28 августа пробы отбирались в посёлке Малиновка, рабочем посёлке Тума Клепиковского района, посёлке Передельцы Рязанского района, а также посёлке Солотча. Материалы исследовались на содержание диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ, сернистого ангидрида, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперсных взвешенных частиц МР 10 и МР 2,5.

Результаты лабораторных исследований представил Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, – сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

На границе села Криуша Клепиковского района ПДК выявлены мелкодисперсные взвешенные частицы РМ2,5 – 1,13 ПДК, на границе посёлка Малиновка – 3,19 ПДК. У Малиновки также зафиксировано превышение РМ10 – 1,83 ПДК и сернистого ангидрида – 1,02 ПДК. В Туме, на границе посёлка Передельцы, а также в Солотче пробы воздуха соответствовали гигиеническим нормативам.

В ведомстве отметили, что контроль за состоянием атмосферного воздуха в регионе продолжается в ежедневном режиме.