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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Кемеровской области пьяный мужчина устроил поножовщину в баре

Александр Ильин
В Кемеровской области пьяный мужчина устроил поножовщину в баре

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В Междуреченске, Кемеровской области, 51-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с поножовщиной в одном из баров города. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии по региону.  

По данным ведомства, между подозреваемым и двумя другими посетителями заведения произошёл словесный конфликт, который быстро перерос в кровопролитие. Мужчина достал нож и нанёс удары двум людям. Пострадавших госпитализировали.  

Уточняется, что прежде житель Междуреченска уже имел судимости за причинение тяжкого вреда здоровью.

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