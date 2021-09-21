В Кемеровской области пьяный мужчина устроил поножовщину в баре

В Междуреченске, Кемеровской области, 51-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с поножовщиной в одном из баров города. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии по региону.

По данным ведомства, между подозреваемым и двумя другими посетителями заведения произошёл словесный конфликт, который быстро перерос в кровопролитие. Мужчина достал нож и нанёс удары двум людям. Пострадавших госпитализировали.

Уточняется, что прежде житель Междуреченска уже имел судимости за причинение тяжкого вреда здоровью.