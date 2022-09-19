В Казани девочка перехитрила педофила и избежала изнасилования

Сотрудники полиции задержали жителя Казани, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку, сообщает Mash Iptash.

Сообщается, что школьница вышла вечером из дома на Хибинской и пошла в магазин. Пройдя несколько метров, на нее набросился педофил.

Злоумышленник затащил жертву в кусты. Однако девочка не испугалась и предложила дать ему десять тысяч рублей, если молодой человек не отстанет. В итоге тот отпустил школьницу, которая побежала домой и рассказала обо всем дедушке.

Вскоре силовики поймали нападавшего. К нему приставили спецназ из-за опасений, что родственники учинят самосуд.