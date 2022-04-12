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Вторник, 12 апреля, 2022

В Касимовском районе задержали фальшивомонетчика

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В Касимовском районе задержали фальшивомонетчика

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

На автодороге по направлению в город Касимов полицейские задержали неработающего жителя Московской области, который подозревается в сбыте поддельных пятитысячных купюр, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

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Мужчина пытался расплатиться фальшивками в городе Спас-Клепики и в рабочем поселке Тума. Вскоре, получив описание внешности злоумышленника, правоохранители задержали его. 

При досмотре у подозреваемого изъяли 18 купюр достоинством 5000 рублей и 5 купюр номиналом 2000 рублей с признаками подделки.

Известно, что мужчина ранее был судим за грабеж и четыре месяца назад освободился из тюрьмы. 

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Возбуждено уголовное дело, по которому грозит до 8 лет лишения свободы.

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