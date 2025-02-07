В Касимовском округе строят рыбную ферму за 300 миллионов рублей

В селе Гиблицы Касимовского округа реализуется крупный инвестиционный проект по созданию рыбного производства, специализирующегося на разведении форели. Общий объём инвестиций составляет около 300 млн рублей, на ферме появится до 50 рабочих мест. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Проект получит поддержку и сопровождение специалистов Корпорации развития на всех этапах реализации.

В 2024 году инвестор уже приступил к строительству: на участке площадью 8 га начато обустройство двух из шести запланированных линий с современными биофильтрами. Каждая линия включает четыре бассейна. Пробный запуск первой линии намечен на февраль–март этого года.

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На первом этапе ферма сосредоточится на выращивании товарной рыбы весом до 1 кг из мальков. В дальнейшем планируется организовать разведение мальков из икры и переработку подросшей форели.

К 2026 году ферма, включающая 24 бассейна на шести производственных линиях, сможет выпускать до 100 тонн радужной форели ежегодно.