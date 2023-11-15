В Касимовском районе строится новый животноводческий комплекс

В селе Дмитриево Касимовского района АО Племзавод «Дмитриево» строит животноводческий комплекс на 2016 коров, сообщает пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

Сейчас завершается строительство первой очереди комплекса на 1008 коров, ввод в эксплуатацию планируется в конце декабря 2023 года. В настоящее время устанавливают оборудование, ведут пуско-наладочные работы. Полностью готовы к эксплуатации лагуны для хранения навоза. Территория будущей фермы огорожена.

Поголовье нового комплекса будет преимущественно укомплектовано собственными племенными животными (ПЗ «Дмитриево» имеет статус племенного завода по разведению КРС голштинской породы), а также частично нетелей приобретут в одном из племенных хозяйств Московской области.

Вторую очередь комплекса планируют возвести в 2024 году. Строительство комплекса создаст 30 новых рабочих мест.

АО ПЗ «Дмитриево» Касимовского района — один из крупных региональных производителей молока, картофеля и овощей. Поголовье КРС — более 3,1 тыс. голов, в том числе 1,4 тыс. коров. Племзавод «Дмитриево» входит в тройку предприятий с наивысшей продуктивностью коров в Рязанской области: в среднем одна корова в январе–октябре 2023 года дала 9272 кг молока.