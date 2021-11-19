0.4 C
Рязань
Пятница, 19 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Касимовском районе поймали двух браконьеров с острогой

Александр Ильин
арест

В Касимовском районе Рязанской области на реке Ксегжа у села Балабаново сотрудники полиции и Рыбнадзора задержали двух мужчин 32 и 34 лет, которые подозреваются в незаконной добыче рыбы острогой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Злоумышленников обнаружили в ходе очередного рейда по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов и нарушению правил рыбалки. 

Подозреваемые находились в лодке на воде. На дне плавсредства была рыба и острога. Выяснилось, что мужчины только спустили лодку на реку. Полиция изъяла у них острогу и добытую рыбу. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Им грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,826ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать