В Касимовском районе открылся современный детский сад на 100 мест

Губернатор Рязанской области Павел Малков, объявил об открытии нового детского сада на 100 мест в селе Дмитриево Касимовского района. Реализация проекта стала возможной благодаря дополнительной финансовой помощи от федерального центра. Об этом сообщается на сайте правительства.

Село, где проживает более 600 человек, получило современное учреждение, заменяющее устаревшее здание, в котором ранее размещался детский сад. Новый детский сад будет обслуживать не только жителей Дмитриева, но и соседних сёл Данево и Ардабьево.

Он оснащен пятью группами, спортивным и музыкальным залами, кабинетами логопеда, психолога, а также другими необходимыми помещениями, включая пищеблок, медпункт и библиотеку. Территория вокруг детского сада также благоустроена. Дети смогут проводить время на пяти игровых площадках с верандами и разнообразным спортивным оборудованием.

Павел Малков отметил, что открытие детского сада стало значимым событием для местных жителей, которые долго ждали обновленное учреждение.