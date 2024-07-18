В Касимове вслед за Рязанью может появиться туристический пешеходный маршрут

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в ходе рабочей поездки в Касимовский район и г. Касимов, которые курирует по поручению губернатора Павла Малкова, ознакомился с ходом реализации проектов по поддержке местных инициатив и провел совещание по вопросам комплексного развития объектов туристской инфраструктуры. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В посёлке Фабрика вице-губернатор ознакомился с ходом реализации проектов благоустройства, которые реализуются в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. На территории уже созданы сквер, детская площадка. В настоящее время завершаются работы по возведению многофункционального спортивного комплекса, предназначенного для занятий волейболом, баскетболом, футболом.

— Программа поддержки местных инициатив работает в регионе с 2017 года. Она очень востребована людьми. С каждым годом на ее реализацию выделяем все больше средств. В 2024 году – более 370 млн рублей, – сказал Артём Бранов. – Очень важно, что жители сами определяют, что для них приоритетнее в создании или благоустройстве. Значимо и то, что в программе участвует местный бизнес, оказывая поддержку в реализации проектов». По словам Артема Бранова, до конца года в Касимове в рамках программы также приведут в порядок территорию около старинного татарского кладбища, обустроят пруд в микрорайоне Сиверка и установят электронное табло на стадионе «Спартак».

В рамках рабочей поездки вице-губернатор провел совещание, посвященное комплексному развитию объектов туристического, санаторно-курортного и спортивно-тренировочного направлений. «Касимов – город с уникальной древнейшей историей. Здесь много интересных локаций, которые привлекательны для туристов. Поэтому необходимо комплексно подходить к развитию и благоустройству объектов», – отметил Артем Бранов.

В ходе совещания глава администрации Касимова Иван Бахилов представил проект «бесшовного» туристического развития муниципального образования.

– Хочется, чтобы люди, приезжая к нам, получали максимум возможностей: могли не только ознакомиться с достопримечательности, но и посетить оздоровительные учреждения, организовать свой досуг с детьми. Наш проект предполагает развитие всех элементов – не по отдельности, а в совокупности, – сказал Иван Бахилов. Он также поделился идеей создания в Касимове туристического пешеходного маршрута, за основу которого планируется взять проект Рязани, реализуемый по поручению губернатора Павла Малкова.

По итогам совещания вице-губернатор обратил особое внимание на благоустройство касимовской набережной, рекомендовав проработать вопрос эстетического содержания зданий, расположенных на этой территории.