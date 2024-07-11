В Касимове в дом пожилой женщины залез грабитель

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 18-летнего жителя города Касимова, подозреваемого в ограблении пенсионерки и краже из гаража местной пожилой женщины.

В полицию обратилась 87-летняя жительница города Касимова и сообщила, что к ней в дом забрался незнакомец и под угрозой расправы отобрал у нее 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник забрался в дом пенсионерки, разбив окно. Возможно, он не ожидал застать хозяйку, но, увидев пожилую женщину, начал ей угрожать.

Оперативники уголовного розыска начали опрос местного населения и узнали, что 18-летний житель города Касимова похвастал приятелям об удачном визите в дом пожилой женщины, который принес ему 6 тысяч рублей.

Полицейские разыскали этого мужчину, установили его причастность к ограблению и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что несколько дней назад этот местный житель вывез из гаража в деревне Антоново металлические изделия и газовый котел на сумму более 10 тысяч рублей. Ворота гаража взломали. По версии следствия, вытащив металлические изделия и котел на улицу, взломщик вызвал грузовое такси и на нем отвез добычу в пункт приема вторсырья.

По предварительной информации, употребив спиртное, 18-летний мужчина решил совершить кражу из дома, который показался ему заброшенным. Он разбил окно и забрался внутрь. На шум вышла хозяйка жилища и злоумышленник напугал ее расправой и заставил отдать сбережения. Завладев 6 тысячами рублей, злоумышленник скрылся. Похищенные деньги были потрачены на спиртное.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) и по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до 7 лет лишения свободы.