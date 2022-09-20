В Касимове состоялась акция «Рязань – наш безопасный дом»

Сотрудники УМВД по Рязанской области и курсанты Рязанского филиала Университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Академии ФСИН России 19 сентября провели в Касимове мероприятия акции «Рязань – наш безопасный дом». Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и по безопасности дорожного движения прочли подросткам лекции на темы последствий употребления спиртного и табака, дорожной безопасности, ответственности за противоправное поведение несовершеннолетних и опасностей, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Перед школьниками и студентами выступил отряд спецназа «Гром» УНК УМВД по Рязанской области. Ребятам также показали вооружение полицейских, которое используется в повседневной службе.

Руководители подразделений УМВД встретились с молодёжными активистами, представителями патриотических и ветеранских организаций и журналистами. Полковник внутренней службы Вадим Черемисин, полковник полиции Олег Ласуков и подполковник внутренней службы Олег Головкин ответили на вопросы о прохождении службы в органах внутренних дел и о престиже службы.

В завершение артисты Культурного центра УМВД и курсанты Академии ФСИН России представили концертную программу. Зрителям показали мюзикл на основе песен советских мультфильмов. По сюжету, герой мюзикла желает вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел.

Жители Касимова поблагодарили полицейских за полезные лекции и яркое выступление.

20 сентября мероприятия акции пройдут в Сасово и продолжатся в других районах области.