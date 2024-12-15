В Касимове рецидивист украл крышу с бани и сдал в пункт приёма металлолома

В Касимове ранее судимый местный житель похитил крышу с бани. Злоумышленника задержали сотрудники полиции, информирует пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратился мужчина. Он рассказал, что в здании неработающей бани в Касимове исчезли алюминиевые листы, которыми была покрыта крыша.

Полицейские предположили, что металлические листы попробуют сбыть как вторсырье. Объехав пункты приёма вторсырья, оперативники уголовного розыска нашли место, куда продали пропавшие листы. Установлено, что к краже причастен ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина ранее отбывал наказания за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Злоумышленника разыскали и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Касимовцу грозит до 2 лет лишения свободы.