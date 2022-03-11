В Касимове рецидивист повалил женщину на землю и ограбил

В центре Касимова 35-летний рецидивист напал на 49-летнюю местную жительницу, повалил на землю и украл золотую цепочку, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Как рассказала потерпевшая, неизвестный мужчина набросился на неё возле магазина в центре города, повалил на землю, расстегнул верхнюю одежду и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком. После чего скрылся.
Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи местный житель. Полицейские нашли злоумышленника в заброшенном доме, где тот прятался. Похищенную цепочку изъяли.
По данным правоохранителей, мужчина специально высматривал у магазина женщин, у которых удобно что-нибудь похитить.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Наказание по статье — до 4 лет лишения свободы.