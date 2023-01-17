В Касимове простились с ветераном ВОВ Дмитрием Маларевым

Во вторник, 17 января, в Касимове простились с участником Великой Отечественной войны Дмитрием Петровичем Маларевым. В этом году ему исполнилось бы 96 лет, сообщила городская администрация.

Маларев родился в с. Высокие Поляны Пителинского района. Воевал в звании рядового с февраля по май 1945 г. на I Белорусском фронте в Днепровской флотилии. После войны приехал в Касимов к родственникам и здесь прожил всю свою жизнь. Работал на заводе «Зооветоборудование» оператором газовой котельной.

Дмитрий Петрович награжден медалями «За взятие Берлина»

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.