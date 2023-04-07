В Касимове полицейские обратились к пешеходам через громкоговорители

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МОМВД России «Касимовский» обратились к пешеходам через громкоговорителиСотрудники Госавтоинсппкции Касимовского района предупреждают о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.

Во время патрулирования оживленных улиц, а также мест массового скопления людей, стражи порядка уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения.

При помощи СГУ автоинспекторы призывают пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части.