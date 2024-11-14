В Касимове полицейские изъяли более 1300 пачек немаркированных сигарет

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота никотиносодержащей продукции, сотрудники межрайонного отдела МВД России «Касимовский» выявили, что в торговом объекте в городе Касимове по невысокой цене продаются немаркированные сигареты.

В ходе обследования павильона полицейские обнаружили и изъяли 1322 пачки сигарет без специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Стоимость изъятой партии оценивается в 170 538 рублей. В противоправной деятельности подозревается проживающий в районном центре частный предприниматель.

Дознавателем МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере). Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Полицейские устанавливают происхождение нелегальной продукции, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.