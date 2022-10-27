В Касимове мужчина в ходе пьяной ссоры угрожал задушить жену

Сотрудники МО МВД Касимовский предотвратили тяжкое преступление, вмешавшись в пьяный конфликт супругов. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Участковые уполномоченные полиции оперативно выехали на вызов жительницы Касимова, которая сообщила, что в доме её 23-летней подруги муж в состоянии алкогольного опьянения угрожает убить хозяйку. 26-летнего буяна утихомирили и доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что супруги дома употребляли алкоголь. В застолье участвовала подруга хозяйки. Муж и жена стали вспоминать эпизоды «бурной молодости», и мужчина напомнил жене о её давних изменах. Женщина отрицала эти факты. Тогда муж под действием алкоголя набросился на жену и пригрозил задушить её насмерть, если она не сознается в изменах. Подруга хозяйки испугалась и вызвала правоохранителей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Ему грозят принудительные работы на срок до 2 лет либо до 2 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram