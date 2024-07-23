Вторник, 23 июля, 2024

В Касимове и других областях Рязанской области обновят стоматологическое оборудование

Автор: 7info7

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Изображение от senivpetro на Freepik

В Касимове продолжается обновление стоматологического оборудования. В течение 2023-2024 годов были заменены 54 стоматологических установки. Об этом на заседании правительства региона 23 июля сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Также в этом году планируется заменить еще 20 стоматологических установок в Ряжском и Александро-Невском районах. В нескольких поликлиниках Рязани тоже будет заменено оборудование в нескольких поликлиниках.

В стоматологическую поликлинику № 1 Рязани уже приобретен денталный микроскоп, который позволяет улучшить качество стоматологической помощи при сложных случаях лечения зубов.

Напомним, в 2025 году в Дашково-Песочне откроется филиал детской стоматологической поликлиники. В настоящее время в помещении будущей поликлиники ведется ремонт и лицензирование, а также готовятся кадры.

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