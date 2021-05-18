В канализации Рязани выявили высокое содержание аммиака, фенола, сероводорода

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Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев опубликовал ответ на запрос в межрегиональное управление Росприроднадзора. Парламентарий просил проверить работу Водоканала Рязани.

В документе сообщается, что в декабре 2020 г. проверена канализационно-насосная станция №4. В выбросах выявлено превышение аммиака в 114,5 раз, фенола в 164,1 раза.

В марте 2021 г. эксперты проверили КНС №№3, 6, 9, 10. В выбросах на канализационно-насосных станциях №10 и №6 превышение уровня сероводорода составило 38,9 и 188 раз.

На КНС «Затинная» и «Дядьково» содержание сероводорода в выбросах превысило нормы в 6 и 5,4 раза.

Виновных привлекли к ответственности, Водоканалу предписано устранить нарушения.