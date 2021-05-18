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Вторник, 18 мая, 2021
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В канализации Рязани выявили высокое содержание аммиака, фенола, сероводорода

7info
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Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев опубликовал ответ на запрос в межрегиональное управление Росприроднадзора. Парламентарий просил проверить работу Водоканала Рязани. 

В документе сообщается, что в декабре 2020 г. проверена канализационно-насосная станция №4. В выбросах выявлено превышение аммиака в 114,5 раз, фенола в 164,1 раза. 

В марте 2021 г. эксперты проверили КНС №№3, 6, 9, 10. В выбросах на канализационно-насосных станциях №10 и №6 превышение уровня сероводорода составило 38,9 и 188 раз. 

На КНС «Затинная» и «Дядьково» содержание сероводорода в выбросах превысило нормы в 6 и 5,4 раза. 

Виновных привлекли к ответственности, Водоканалу предписано устранить нарушения.  

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