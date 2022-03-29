В Кальном маршрутка №46 попала в ДТП

Днём 29 марта в рязанском Кальном произошла авария с участием маршрутки №46 и легкового автомобиля Hyundai Solaris. Фото с места ДТП опубликовал пассажир автобуса в соцсетях.
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Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.
Днём 29 марта в рязанском Кальном произошла авария с участием маршрутки №46 и легкового автомобиля Hyundai Solaris. Фото с места ДТП опубликовал пассажир автобуса в соцсетях.
Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.
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