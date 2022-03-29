1.5 C
Рязань
Вторник, 29 марта, 2022

В Кальном маршрутка №46 попала в ДТП

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Кальном маршрутка №46 попала в ДТП

Александр Ильин
Фото: Андрей Назарцев

Днём 29 марта в рязанском Кальном произошла авария с участием маршрутки №46 и легкового автомобиля Hyundai Solaris. Фото с места ДТП опубликовал пассажир автобуса в соцсетях. 

«Белый Hyundai Solaris, по всей видимости, разворачивался, и в него на скорости +- 30 км/ч врезалась маршрутка, где находился я. Было жестко», — прокомментировал рязанец. 

- Реклама -

Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области введут бесплатные уроки плавания для школьников 1-4 классов
Комментарии для сайта Cackle
spot_img