В Калининграде впервые занялись утилизацией брошенных на улице автомобилей

В Калининграде впервые отправили на утилизацию брошенные на улице автомобили. 10 декабря со стоянки на Кошевого подняли 4 машин, сообщает «Клопс».

В мэрии пояснили, что эти транспортные средства были признаны бесхозными ещё в 2019 году. Всего таких машин в городе ещё 120.

По словам начальника отдела контроля в сфере благоустройства администрации Калининграда Ирины Коровиной, чтобы признать авто брошенным, необходимо обратиться в суд с соответствующим требованием. Только после этого транспорт переведут в муниципальную собственность.

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На стоянке на Кошевого стоят ещё 13 автомобилей, которых утилизируют после судебных процессов. Однако они, как отметил представитель мэрии, могут длится до года.