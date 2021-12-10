-9.8 C
Рязань
Пятница, 10 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Калининграде впервые занялись утилизацией брошенных на улице автомобилей

Александр Ильин
Изображение pachryjo33 с сайта Pixabay

В Калининграде впервые отправили на утилизацию брошенные на улице автомобили. 10 декабря со стоянки на Кошевого подняли 4 машин, сообщает «Клопс». 

В мэрии пояснили, что эти транспортные средства были признаны бесхозными ещё в 2019 году. Всего таких машин в городе ещё 120. 

По словам начальника отдела контроля в сфере благоустройства администрации Калининграда Ирины Коровиной, чтобы признать авто брошенным, необходимо обратиться в суд с соответствующим требованием. Только после этого транспорт переведут в муниципальную собственность. 

Реклама

На стоянке на Кошевого стоят ещё 13 автомобилей, которых утилизируют после судебных процессов. Однако они, как отметил представитель мэрии, могут длится до года.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img