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Суббота, 13 ноября, 2021
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В Калининграде пьяная женщина родила ребёнка на лестничной площадке и оставила его в пакете

Александр Ильин

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В Калининграде следователи начали проверку по факту обнаружения новорождённого ребенка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. 

По предварительным данным, 33-летняя местная жительница самостоятельно родила ребёнка на лестничной площадке, после чего положила его в пакет и поспешила скрыться. 

На произошедшее среагировали жильцы дома, которые вызвали сотрудников полиции. В результате инцидента девушке и ребёнку потребовалась медицинская помощь. Они оба госпитализированы. 

Как сообщает ТАСС, родившая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, выясняются причины и условия.

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