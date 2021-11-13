В Калининграде пьяная женщина родила ребёнка на лестничной площадке и оставила его в пакете

В Калининграде следователи начали проверку по факту обнаружения новорождённого ребенка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 33-летняя местная жительница самостоятельно родила ребёнка на лестничной площадке, после чего положила его в пакет и поспешила скрыться.

На произошедшее среагировали жильцы дома, которые вызвали сотрудников полиции. В результате инцидента девушке и ребёнку потребовалась медицинская помощь. Они оба госпитализированы.

Как сообщает ТАСС, родившая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, выясняются причины и условия.