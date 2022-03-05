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Суббота, 5 марта, 2022

В кафе Касимова 44-летняя рецидивистка обокрала подростка

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В кафе Касимова 44-летняя рецидивистка обокрала подростка

Александр Ильин
Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

В городе Касимов Рязанской области полиция задержала 44-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая подозревается в краже у подростка в кафе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Родственница потерпевшего рассказала, что кто-то украл в кафе у ребёнка куртку, где хранились наушники и 2800 рублей. 

Опросив посетителей и работников заведения, сотрудники полиции выяснили, что к краже причастна жительница Касимовского района 1977 года рождения. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения.

В её доме нашли похищенную куртку, но деньги она успела потратить. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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