Вторник, 21 марта, 2023
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В Якутске нашли три трупа с огнестрельными ранениями

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В одной из квартир жилого дома в Якутске нашли три трупа с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел накануне в деревянном двухэтажном бараке в 17-м квартале.

Погибли двое мужчин 24 и 44 лет и женщина 31 года. Возбуждено уголовное дело.

По данным издания «Якутск Вечерний», 44-летний мужчина приехал с ружьем в квартиру, где проживала его бывшая возлюбленная с новым ухажером. Злоумышленник застрелил обоих из ревности, после чего покончил с собой.

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