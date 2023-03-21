В одной из квартир жилого дома в Якутске нашли три трупа с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел накануне в деревянном двухэтажном бараке в 17-м квартале.

Погибли двое мужчин 24 и 44 лет и женщина 31 года. Возбуждено уголовное дело.

По данным издания «Якутск Вечерний», 44-летний мужчина приехал с ружьем в квартиру, где проживала его бывшая возлюбленная с новым ухажером. Злоумышленник застрелил обоих из ревности, после чего покончил с собой.