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В Ивановской области из школы при монастыре вывезли детей из-за обвинений в педофилии

Из школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре вывезли 31 ребенка из-за проверки заявления о сексуальных домогательствах неизвестного мужчины к одному из мальчиков, пишет IvanovoNews.

По предварительным данным, детей увезли в Иваново. Еще четверо воспитанников доставили в Следственный комитет в Шуе.

Ранее сообщалось, что 5 августа учебное заведение прибыли представители правоохранительных органов и опеки. Представителей монастыря и воспитателей школы допрашивали несколько часов. В школе прошли обыски и изъятие документов.

Исполнительный директор школы иеромонах Спиридон считает, что причиной случавшегося стало заявление родителей детей, которые были ранее отчислены за неуспеваемость. Он называет произошедшее попыткой дискредитации учебного заведения.

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