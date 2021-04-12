В Испании хотят добиться от ЕС признания COVID-паспортов других стран

Евросоюз планирует в будущем признать паспорта вакцинации третьих стран равноценными своим. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии, подчеркнув, что пока россияне могут попасть в объединение только по уважительной причине. Тем временем южные государства Европы надеются, что допустят граждан из третьих стран уже этим летом.
Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявляла еще в марте, что уже 19 мая королевство может разрешить въезд туристов из третьих стран с паспортами вакцинации. В МИДе страны «Известиям» сообщили, что приветствуют все инициативы, которые позволяют восстановить международные поездки безопасно. Однако в ведомстве подчеркнули, что РФ, к сожалению, пока входит в число стран с высоким риском заражений. Тем не менее в Минтуризма дали надежду, отметив, что для экономики страны особенно важно перезапустить международный туризм.
Как пояснили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), в будущем европейские сертификаты действительно смогут получать граждане третьих стран, но пока в соответствии с рекомендацией Евросовета существуют ограничение на въезд граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Россия входит в их число.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Курс на евро: помогут ли сертификаты вакцинации попасть в ЕС гражданам РФ