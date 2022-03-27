В Иркутской области нашли тело пропавшей Любови Воронцовой

Тело пропавшей восьмиклассницы Любови Воронцовой нашли в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары, сообщила 27 марта пресс-служба следственного комитета РФ.

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Видимых телесных повреждений на трупе нет, в кармане куртки лежал телефон. Точную причину смерти установят эксперты.

Девочка ушла в школу днём 18 марта, на на уроках не появилась. Вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала «Вечный огонь», затем пошла к памятнику Якова Похабова.

До сегодняшнего дня местонахождение 14-летней девочки было неизвестно, шли активные поиски.