Комиссия выявила нарушения в ходе приемки ремонта дороги на улице Баженова

24 июля состоялась комиссионная приемка участка автомобильной дороги по улице Баженова от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта после ремонта.

Как сообщает администрация Рязани, подрядчик выполнил фрезерование верхнего слоя, устройство выравнивающего слоя и основного покрытия из асфальтобетона, обустроил пешеходные переходы с занижением бордюрного камня и укладкой тактильной плитки, а также нанес новую разметку, установил дорожные знаки и искусственные неровности.

Во время приемки комиссия обратила внимание, что дорожники не убрали временные знаки и не демонтировали информационные щиты, оставили не заделанными места отбора проб асфальтобетона на проезжей части, а также не убрали строительный мусор на зеленой зоне. Кроме того, монтаж павильона остановки общественного транспорта «Психдиспансер» остался незавершенным.

Устранить недочеты подрядчик должен в течение 10 дней, после чего пройдет повторная приемка объекта.