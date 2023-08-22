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В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 восточнее Великой Новоселки

7info
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало заявление офицера пресс-центра группировки «Восток».

Передовыми подразделениями группировки войск «Восток», при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районах Урожайного и Старомайорского. Поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ.

Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа северо-западнее Приютного, пикап с боевиками в районе Равнополь, пост наблюдения и связи в Угледаре.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 восточнее Великой Новоселки, и минометный расчет северозападнее Новодонецкого.

Применением ударных БПЛА уничтожено самоходное артиллерийское орудие «Нона» в районе Новомихайловки и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» юго-западнее Темировки.

Расчетами зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Тор» и «Оса» сбиты три БПЛА самолетного типа «Фурия» и один «Валькирия».

Военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Командир батальона мотострелковой бригады группировки — майор Александр Минеев осуществлял руководство личным составом в ходе наступления украинских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления.

При ведении позиционной обороны мотострелки, под командованием майора Минеева, за несколько суток ожесточенных боев сумели отразить три атаки, превосходящих сил ВСУ, а также выявить и подавить два опорных пункта националистов.

Противник на данном участке фронта успеха не имел, позиции российских войск были удержаны.

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