Среда, 14 августа, 2024

В Херсонскую область отправлен очередной гуманитарный груз

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: rznoblduma.ru/

В среду, 14 августа, отправили очередной гуманитарный груз, чтобы помочь жителям Херсонской области. Об этом сообщается на сайте Рязанской областной Думы.

В составе груза – продукты питания, средства личной гигиены, одежда, мягкие игрушки ручной работы, детские и инвалидные коляски. Для образовательных учреждений закуплены тактические аптечки, книги, канцелярские товары и государственная символика Российской Федерации, для детских садов – художественная литература для самых маленьких. Часть гуманитарного груза – детские и инвалидные коляски – поступят в конкретные семьи, над которыми взяли шефство сотрудники рязанского парламента.

Гуманитарную помощь собирали депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания, представители правительства области, главы муниципальных образований, активисты региональных отделений политических партий. Помогали и неравнодушные рязанцы. Так, жительница деревни Авдотьинка Шиловского района Нина Михалева связала мягкие игрушки.

Рязанский регион взял шефство над рядом территорий Херсонской области летом 2022 года. За два года сюда отправили тонны гуманитарного груза. В настоящее время в длительной командировке в регионе находятся сотрудники аппарата рязанского парламента. В рамках подписанного в феврале текущего года Соглашения о сотрудничестве между законодательными собраниями двух субъектов рязанские специалисты оказывают коллегам необходимую методическую помощь, участвуют в решении организационных и финансовых вопросов. Потребности и пожелания жителей Херсонской области стали основой для формирования гуманитарного груза.

В Херсонскую область отправлен очередной гуманитарный груз
В Херсонскую область отправлен очередной гуманитарный груз
В Херсонскую область отправлен очередной гуманитарный груз
В Херсонскую область отправлен очередной гуманитарный груз
В Херсонскую область отправлен очередной гуманитарный груз

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