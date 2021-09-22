В Госдуме впервые появился депутат-девственник

В новом составе Государственной Думы РФ появится депутат-девственник. На эту особенность обратил внимание ведущий программы «Вечерний Ургант».

Иван Ургант отметил, что такое случилось впервые. Актёр говорил о победе на выборах Анатолия Вассермана. Известный интеллектуал принял обет безбрачия и раннее сообщал, что никогда не занимался сексом.

Ургант пошутил, что каждое выступление депутата будет напоминать лекцию. После общения с ним некоторые депутаты смогут получить к своим дипломам о высшем образовании диплом о среднем.