7.5 C
Рязань
Среда, 22 сентября, 2021
На главнуюНовости мираВласть
Новости мираВласть

В Госдуме впервые появился депутат-девственник

7info
В Госдуме впервые появился депутат-девственник
Автор: Dmitry Rozhkov - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21910108

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В новом составе Государственной Думы РФ появится депутат-девственник. На эту особенность обратил внимание ведущий программы «Вечерний Ургант».

Иван Ургант отметил, что такое случилось впервые. Актёр говорил о победе на выборах Анатолия Вассермана. Известный интеллектуал принял обет безбрачия и раннее сообщал, что никогда не занимался сексом.

Ургант пошутил, что каждое выступление депутата будет напоминать лекцию. После общения с ним некоторые депутаты смогут получить к своим дипломам о высшем образовании диплом о среднем.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,660ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]