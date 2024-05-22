В Госдуме призвали отменить ВПР в школах

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Минпросвещения отменить Всероссийские проверочные работы. «Несмотря на крайне негативное отношение родителей и учителей, министерство с особым рвением пытается сохранить ВПР, которые многократно увеличивают нагрузку на школьников и снижают качество образования», — отметил лидер СРЗП.

Правительство РФ утвердило систему оценки качества образования для школьников, студентов колледжей и техникумов. С 1 сентября 2024 года Рособрнадзор в рамках мониторинга системы образования будет проводить несколько мероприятий по оценке качества образования, основанных на результатах Всероссийских проверочных работ по ключевым предметам.

«К огромному сожалению, ВПР из российской системы образования никуда не делись. „Справедливая Россия — За правду“ неоднократно предлагала снизить нагрузку на школьников и отменить Всероссийские проверочные работы. Хорошо известно, что сегодня учебная программа и без того перегружена. При этом ВПР дублируют четвертные, полугодовые и годовые контрольные, многократно увеличивая нагрузку на детей», — отметил Сергей Миронов.

Он напомнил, что ВПР с 2016 года стали обязательными, и с этого момента в партию начали поступать многочисленные обращения граждан с просьбами их отменить. Причем письма писали не только родители, обеспокоенные повышением нагрузки на детей, но и учителя, которые столкнулись с ухудшением освоения учебного материала школьниками, добавил парламентарий.

«Ситуация с ВПР осложнилась после того, как в контрольные работы стали включать вопросы, выходящие за рамки школьной программы, как и в ЕГЭ. Из-за этого даже те дети, которые хорошо учатся, не всегда пишут ВПР на высокую оценку. Надо освободить учащихся от избыточных контрольных, чтобы не наносить дальше удар по их здоровью и качеству школьного образования. Именно об этом говорил в Послании Президент России», — сказал лидер СРЗП.