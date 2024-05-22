Среда, 22 мая, 2024

В Госдуме призвали отменить ВПР в школах

Автор: 7info

Опубликовано

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Минпросвещения отменить Всероссийские проверочные работы. «Несмотря на крайне негативное отношение родителей и учителей, министерство с особым рвением пытается сохранить ВПР, которые многократно увеличивают нагрузку на школьников и снижают качество образования», — отметил лидер СРЗП.

Правительство РФ утвердило систему оценки качества образования для школьников, студентов колледжей и техникумов. С 1 сентября 2024 года Рособрнадзор в рамках мониторинга системы образования будет проводить несколько мероприятий по оценке качества образования, основанных на результатах Всероссийских проверочных работ по ключевым предметам.

«К огромному сожалению, ВПР из российской системы образования никуда не делись. „Справедливая Россия — За правду“ неоднократно предлагала снизить нагрузку на школьников и отменить Всероссийские проверочные работы. Хорошо известно, что сегодня учебная программа и без того перегружена. При этом ВПР дублируют четвертные, полугодовые и годовые контрольные, многократно увеличивая нагрузку на детей», — отметил Сергей Миронов.

Он напомнил, что ВПР с 2016 года стали обязательными, и с этого момента в партию начали поступать многочисленные обращения граждан с просьбами их отменить. Причем письма писали не только родители, обеспокоенные повышением нагрузки на детей, но и учителя, которые столкнулись с ухудшением освоения учебного материала школьниками, добавил парламентарий.

«Ситуация с ВПР осложнилась после того, как в контрольные работы стали включать вопросы, выходящие за рамки школьной программы, как и в ЕГЭ. Из-за этого даже те дети, которые хорошо учатся, не всегда пишут ВПР на высокую оценку. Надо освободить учащихся от избыточных контрольных, чтобы не наносить дальше удар по их здоровью и качеству школьного образования. Именно об этом говорил в Послании Президент России», — сказал лидер СРЗП.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В двух районах Рязанской области ограничат подачу газа

Новости Рязани
В Рязанской области началась подготовка в новому отопительному сезону.

Эвелина Бледанс рассказала, по чьей указке действует Владимир Зеленский

Новости мира
Сложно представить, что у артиста вдруг появилось столько знаний, что он начал управлять таким большим количеством людей и принимать решения в масштабах государства

Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели

Новости Рязани
В традиционной подборке около 20 фотографий пар.

В Новомичуринске прошла гроза с градом

Новости Рязани
Гроза продолжалась около 15 минут.

Ирина Линдт рассказала о борьбе за наследство Валерия Золотухина

Новости мира
В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на...