Вторник, 19 сентября, 2023
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В Госдуме предложили ряд мер, которые помогут повысить рождаемость

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Изображение от Freepik

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, какие меры может принять государство для повышения уровня рождаемости в стране.

Сейчас в 76 регионах РФ работает социальная реклама, которая транслирует положительные образы материнства, отцовства и детства. Однако это не единственная необходимая мера, отметила Останина.

Так, подчеркнула парламентарий, важно поддерживать и повышать благополучие семей, в том числе молодых и многодетных.

«Необходимо разрабатывать критерии оценки нуждаемости семей, чтобы оказывать адресную помощь», — передает слова Останиной интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, депутат отметила важность создания удобной инфраструктуры для семей с детьми, государства, в котором семье будет удобно «просто жить».

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