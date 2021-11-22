В финале «Свиданий на Театральной» рязанцев удивляла «Рыба моей мечты»

В воскресенье, 21 ноября, в Рязани состоялся завершающий день международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Последнее, девятое свидание, рязанцы провели с Гомельским областным драматическим театром. Актёры из республики Беларусь показали спектакль «Рыба моей мечты».

Литературной основой для постановки стала пьеса Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». В центре внимания – девушка Лена. Она возвращается в город своего детства и окунается в прошлое.

Поиск себя и своего предназначения, переломы в судьбах окружающих и в своей судьбе – всё это вновь нахлынуло сильными и мучительными воспоминаниями. И из всех переживаний, которые вновь выпадают на долю главной героини, понятным становится только одно: главное в жизни — любовь, только любовь, и, кроме любви, ничего не движет человеком.

За неделю зрители и гости фестиваля увидели девять спектаклей о любви, привезенных коллективами российских и зарубежных театров, а спектакль «Рыба моей мечты» Гомельского драматического театра стал отличным завершением фестивального марафона.