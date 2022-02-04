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Пятница, 4 февраля, 2022

В феврале изменится график нескольких рязанских электричек

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В феврале изменится график нескольких рязанских электричек

Александр Ильин
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В феврале изменится расписание ряда поездов в Рязанской области из-за проведения работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что 7-9, 12-18 и 21, 22, 24 и 25 февраля у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. 

7-9 февраля из графика выведут электрички Рязань-1 — Дивово (07:03), Дивово — Рязань-1 (08:12). Поезд Голутвин — Рязань-1 (09:05) отправится со станции Фруктовая в 09:58.

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8 и 9 февраля поезда Ряжск-1 — Рязань-2 (05:07) и Рязань-2 — Ряжск-1 будут прибывать и отправляться со станции Стенькино-1.

12 – 13 февраля поезд Ряжск-1 — Рязань-2 (08:45) отправится в 09:20, Рязань-2 — Ряжск-1 (04:52) — в 06:05;

14 – 16 и 18 февраля поезд Рыбное — Рязань-1 (06:52) отправится в 07:35, Голутвин — Рязань-1 (05:16) – в 05:55.

21, 22, 24 и 25 февраля отменены пригородные поезда: Рязань-1 — Сасово (12:45), Рязановка — Кривандино (11:10), Кривандино — Рязановка 14:57).

Уточняется, что возможны дополнительные корректировки в графике.

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