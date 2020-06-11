В Москве начался «соляной бунт»

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11 июня 1648 года делегация москвичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая также включала просьбу отменить недавно введенный налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками.

В результате в Москве поднялось восстание, получившее название «соляного бунта», в котором приняли участие посадские люди, стрельцы, дворяне, прежде всего недовольные политикой боярина Бориса Ивановича Морозова, главного советника царя Алексея Михайловича.

Начались погромы дворов влиятельных сановников. Восставшие убили думного дьяка Назария Чистого, начальника Земского приказа Леонтия Плещеева и окольничего Петра Траханиотова.

Царю удалось спасти Морозова, отправив его в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь.

В 1648 году восстания произошли также в Козлове, Курске, Соли Вычегодской и других российских городах. Волнения продолжались до февраля 1649 года. Царю пришлось пойти на уступки. Взыскание недоимок было отменено.

Выдав стрельцам двойное денежное и хлебное жалованье, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены.

В 1649 году был созван Земский собор для принятия нового Уложения, которое действовало вплоть до 1832 года.

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