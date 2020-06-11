Четверг, 11 июня, 2020
21.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Москве начался «соляной бунт»

Алексей Агеев
-

11 июня 1648 года делегация москвичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая также включала просьбу отменить недавно введенный налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками.

В результате в Москве поднялось восстание, получившее название «соляного бунта», в котором приняли участие посадские люди, стрельцы, дворяне, прежде всего недовольные политикой боярина Бориса Ивановича Морозова, главного советника царя Алексея Михайловича.

Начались погромы дворов влиятельных сановников. Восставшие убили думного дьяка Назария Чистого, начальника Земского приказа Леонтия Плещеева и окольничего Петра Траханиотова.

Царю удалось спасти Морозова, отправив его в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь.

В 1648 году восстания произошли также в Козлове, Курске, Соли Вычегодской и других российских городах. Волнения продолжались до февраля 1649 года. Царю пришлось пойти на уступки. Взыскание недоимок было отменено.

Выдав стрельцам двойное денежное и хлебное жалованье, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены.

В 1649 году был созван Земский собор для принятия нового Уложения, которое действовало вплоть до 1832 года.

Источник

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка вышла на одиночный пикет к зданию правительства области

Новости Рязани
Вечером в среду, 10 июня, жительница Рязани вышла на одиночный пикет к правительству области.  В руках женщина держала плакат...
Узнать больше

Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

Новости Рязани
Вечером в среду, 10 июня, жители Рязани в очередной раз пожаловались на неприятный запах, из-за которого трудно дышать. Пост размещён в паблике...
Узнать больше

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Новости Рязани
В четверг, 11 июня, в Рыбновском районе Рязанской области пройдут похороны Сергея Захарова. Напомним, он погиб в ДТП, устроенном артистом Михаилом Ефремовым. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 10 июня

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор событий, которые произошли в Рязани и Рязанской области 10 июня. По традиции, обзор новостей представляем в видеоформате....
Узнать больше

Рязанский школьник снялся в телесериале «След»

Культура
Рязанский школьник Андрей Соловьёв снялся в остросюжетном телесериале «След». Репортаж со съёмок сериала  РИА«7 новостей» представила школа кино «Перспектива», которая является «кузницей кадров»  для...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 64 случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
С начала пандемии COVID-19 заразились уже 4228 рязанцев. Отметим также, что сегодня же стало известно ещё и о 59 условно заражённых.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Как спасти огород от жары

Акценты
Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену...
Узнать больше

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+