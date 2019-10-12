В Бомбее разбилась «Каравелла»

Крушение самолета SE-210 в Бомбее — авиационная катастрофа, которая случилась 12 октября 1976 года в Бомбее у аэропорта Санта-Круз, когда Sud Aviation SE-210 Caravelle VI-N авиакомпании Indian Airlinesruen при заходе на посадку потерял управление и врезался в землю. В результате крушения лайнера погибли 95 человек.

В понедельник 11 октября в аэропорту Санта-Круз Boeing 737-200 должен был выполнять пассажирский рейс 171 из Бомбея в Мадрас. Однако у данного самолёта ещё на земле возникли проблемы с двигателем, поэтому было решено заменить его на Sud Aviation SE-210 Caravelle VI-N. Командиром экипажа был К. Д. Гупта (K. D. Gupta). Уже ночью рейс 171 с 6 членами экипажа и 89 пассажирами на борту взлетел с полосы 27. Но уже при взлёте произошёл отказ двигателя № 2 (правый), а свидетели на земле увидели появившееся из данного двигателя пламя. В сложившейся ситуации экипаж принял решение возвращаться. Рейс 171 заходил на посадку на полосу 09, но затем на высоте около 300 футов (90 метров) отказали рули высоты, после чего лайнер быстро опустил нос и под углом 45° врезался в землю в 990 футах (300 метров) от полосы и полностью разрушился. Все 95 человек на борту погибли.

Причиной отказа двигателя № 2 стало разрушение диска 10-й ступени компрессора. Обломки диска перерубили топливопроводы и линии гидросистем. В данной ситуации экипаж должен был отключить неисправный двигатель, однако это сделано не было. Подпитываясь поступающим в двигатель топливом, пожар начал разгораться и добрался до расположенного за кормовым гермошпангоутом резервуара гидросистемы и повредил его, в результате чего рабочая жидкость начала вытекать. При заходе на посадку давление в гидросистеме упало ниже критического значения, что привело к отказу управления.

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